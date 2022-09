श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों ने आज शनिवार को पुलवामा जिले में बिहार के दो मजदूरों को निशाना बनाया हैं.पुलिस ने यह जानकारी दी कि पुलवामा जिले में दो गैर स्थानीय मजदूर गोली लगने से घायल हो गए. दोनों मजदूरों की पहचान बिहार के बेतिया जिला निवासी शमशाद और फैजान कासरी के रूप में हुई है.Also Read - बिहार के सुपौल में फिर एक पत्रकार की हत्या, पॉल्ट्री फार्म से बरामद हुआ शव

कश्मीर क्षेत्र पुलिस ने एक ट्वीट में कहा, पुलवामा के खरपोरा रत्नीपोरा में आतंकवादियों ने दो बाहरी मजदूरों को गोली मारकर घायल कर दिया. पुलिस ने बताया कि दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है.

Terrorists fired upon & injured 2 labourers of Bihar at Kharpora Ratnipora in Pulwama. They have been shifted to hospital where their condition is stated to be stable: Jammu and Kashmir Police

