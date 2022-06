श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले और कुलगाम जिले में आज रविवार को दो एनकाउंटर जारी हैं. 3 आतंकवादी मारे गइ हैं. कुपवाड़ा जिले सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी मारा गया है. एक और आतंकवादी मारा गया है. कुछ और आतंकवादी इस मौजूदा मुठभेड़ में फंसे हुए हैं. वहीं, दूसरा एनकाउंटर कुलगाम जिले में जारी है, जहां जैश-ए-मोहम्मद के 3 से 5 आतंकवादी छिपे होने की सूचना मिली थी.जिसके बाद पुलिस और आर्मी दोनों ने मिल कर क्वार्डन डाला और एनकाउंटर शुरू हो गया है. अभी तक यहां एक आतंकवादी मारा गया है.Also Read - बेंगलुरु में भारत का रिकॉर्ड खराब, पाकिस्तान से भी मिल चुकी शिकस्त

अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार आतंकवादी शौकत अहमद शेख से मिली जानकारी के आधार पर सुरक्षाबलों द्वारा कुपवाड़ा के लोलाब क्षेत्र में अभियान शुरू किया गया, जिसके बाद मुठभेड़ छिड़ गई. कश्मीर क्षेत्र की पुलिस ने ट्वीट किया कि विभिन्न स्थानों की तलाशी के दौरान वहां छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षाकर्मियों पर गोलियां चलाईं, जिस पर सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई की और इस मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया. पुलिस ने कहा, गिरफ्तार आतंकवादी भी फंस गया. अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में मुठभेड़ अभी जारी है.

#KulgamEncounterUpdate: One terrorist killed. Operation in progress. Further details shall follow: Jammu & Kashmir Police

— ANI (@ANI) June 19, 2022