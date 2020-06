नई दिल्‍ली: जम्‍मू-कश्‍मीर के श्रीनगर शहर में सुरक्षाबलों की सीआरपीएफ और राज्‍य की पुलिस की टीमों ने एक ज्‍वाइंट ऑपरेशन में तीन आतंकवादियों को मार गिराया है. यह ऑपरेशन आज रविवार को श्रीगर के जैदबल इलाके में तब शुरू हुआ, जब एक मकान में तीन आतंकी घुस गए. Also Read - सुरक्षाबलों ने श्रीनगर में एक मकान में तीन आतंकियों को घेरा, अपील पर सरेंडर नहीं किया तो एनकाउंटर शुरू

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शहर के जूनिमार इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने आज सुबह इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया गया था. सुरक्षा बल इलाके में आतंकवादियों की तलाश कर रहे थे, तभी आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चला दीं. सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई. मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए हैं.

J&K: 3 terrorists killed in encounter which began in Srinagar's Zadibal following a cordon & search operation launched there, by joint troops of CRPF Valley QAT (Quick Action Team), 115 Bn, 28Bn CRPF and J&K Police. Search operation underway.(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/BQC8OjmeFv

