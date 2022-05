श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में शनिवार को आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी. एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी. हमला उस समय किया गया, जब हसन मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे. वहीं, जम्‍मू-कश्‍मीर के राज्‍यपाल ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि जिम्‍मेदार लोगों को बख्‍शा नहीं जाएगा.Also Read - जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने मार गिराए तीन आतंकवादी, सर्च ऑपरेशन जारी

An unarmed cop Ghulam Hassan who was shot at by terrorists at Aiwa Bridge, Ali Jan Road, Srinagar, in the morning, succumbed to his injuries: J&K Police

— ANI (@ANI) May 7, 2022