श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने सेना के एक काफिले को निशाना बनाते हुए आईईडी से हमला किया है. पुलवामा जिले में सोमवार को आतंकवादियों ने सेना के एक काफिले को निशाना बनाते हुए आईईडी (IED BLAST) से हमला किया, जिसमें चार जवान घायल हो गए. वहीं, अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच सोमवार को हुई मुठभेड़ में सेना का एक मेजर शहीद हो गया जबकि एक अन्य अधिकारी और दो जवान घायल हो गए. मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में अरिहाल-लस्सीपोरा सड़क पर आतंकवादियों ने ईदगाह अरिहाल के पास 44 राष्ट्रीय रायफल्स की एक गाड़ी, बुलेट और बारूदी सुरंग प्रूफ वाहन को निशाना बनाया.

पहले हमले वाली जगह से 27 किमी की दूरी पर है ये घटनास्‍थल

हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है पर सेना ने इलाके को घेर लिया और हवा में गोलियां चलाईं. यह जगह, 14 फरवरी को हुए हमले वाली जगह से 27 किलोमीटर की दूरी पर है.

Indian Army: Terrorists attempted to attack a mobile vehicle patrol of 44 RR with a vehicle based IED while the Army patrol was moving in general area Arihal in Pulwama this evening. The troops are safe, few minor injuries. Reports of attack on Army convoy are unfounded&baseless. https://t.co/seA8QqbX5A

