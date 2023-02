जम्मू-कश्मीर: गुलमर्ग के स्की रिसॉर्ट में अफरवात चोटी पर हिमस्खलन में स्कीयर फंसे, 19 विदेशियों को बचाया गया, दो की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Avalanche in J&K: जम्मू-कश्मीर (Jammu And Kashmir) के गुलमर्ग (Gulmarg) के प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट (famous ski resort) में अफरवात चोटी (Afarwat peak) पर हिमस्खलन (Avalanche) हुआ हुआ है, जिसमें कई स्कीयर फंस गए. पुलिस अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है. अब तक दो विदेशी नागरिकों की मौत हो गई और 19 को बचा लिया गया है.

ताजा जानकारी के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में हिमस्खलन के बाद बचाव अभियान जारी है., अब तक दो विदेशी नागरिकों की मौत हो गई और 19 विदेशी नागरिकों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है.बारामूला के एसएसपी ने कहा, गुलमर्ग में हिमस्खलन में 2 विदेशी नागरिकों की मृत्यु हुई. 19 विदेशी नागरिकों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है, बचाव दल मौके पर मौजूद है

Rescue operation underway as an avalanche hit Jammu & Kashmir’s Gulmarg As of now, two foreign nationals dead and 19 foreign nationals have been rescued successfully https://t.co/714PzpIGKu pic.twitter.com/tZjSCfFYzA — ANI (@ANI) February 1, 2023

पुलिस ने बताया कि स्कींग कर रहे विदेशी और स्थानीय पर्यटक ढलान पर थे कि अचानक हिमस्खलन की चपेट में आ गए. पुलिस ने बताया कि अब तक कम से कम 19 विदेशियों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है. पुलिस के अनुसार, पोलैंड के दो नागरिकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बारामूला जिले में बचाव अभियान जारी है और पुलिस दल इस अभियान में लगे हुए हैं.

बारामूला पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है. बारामुला पुलिस का कहना है कि कुछ स्कीयरों के फंसे होने की खबरों की पुष्टि की जा रही है.