J&K, Jammu & Kashmir, Budgam, terrorists, Terrorist Attack: जम्‍मू-कश्‍मीर में आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्‍मीरी पंडित को निशाना बनाया है. आतंकवादियों ने आज गुरुवार को बडगाम जिले के चंदूरा में स्थित तहसीलदार कार्यालय में हमला किया और एक कर्मचारी राहुल भट को गोलियों का निशाना बनाया. घायल तहसील कर्मचारी राहुल भट को एसएमएसएस अस्‍पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया.Also Read - इस साल 8 मई तक केवल 28 कश्मीरी आतंकी संगठनों में शामिल हुए, 2020 में अधिक था आंकड़ा

J&K | An employee of Chadoora Tehsil office, Rahul Bhat who was shot at by terrorists at Tehsil office in Budgam district succumbs at SMHS hospital.

(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/01apRspzC1

— ANI (@ANI) May 12, 2022