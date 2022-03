J&K: जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के सोपोर (Sopore) में सुरक्षा बलों के एक बंकर (security bunker) पर पेट्रोल बम फेंकने वाली बुर्का वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वही सीसीटीवी के फुटेज (CCTV footage) में पेट्रोल बम फेंकते हुए ( hurling petrol bombs) नजर आई थी.Also Read - Top 100 News: आज की 100 बड़ी खबरें जिनके बारे में देखना और जानना चाहेंगे आप | Watch Video

महिला की पहचान उत्तरी कश्मीर के बारामूला इलाके की हसीना अख्तर (Hasina Akhtar) के रूप में हुई है. वह आतंकी संगठन लश्कर- ए- तैयबा (LeT) की ओजीडब्ल्यू (Under Ground Worker) है. यह जानकारी आईजीपी कश्मीर ने दी है. उसके खिलाफ पहले से UAPA के तहत तीन मामले दर्ज हैं, बम फेंकने के वारदात से पहले वह जमानत पर थी. Also Read - Top 50 News: महंगाई के खिलाफ़ Congress ने किया प्रदर्शन, बीजेपी ने TMC पर साधा निशाना

J&K | A petrol bomb-thrower woman was arrested by the Sopore Police. There are three FIRs under UAPA registered against her. She is an OGW of terror outfit LeT: IGP Kashmir

— ANI (@ANI) March 31, 2022