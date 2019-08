श्रीनगर: मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के महासचिव डी. राजा को शुक्रवार को श्रीनगर हवाईअड्डे पर हिरासत में ले लिया गया. वे यहां कश्मीर घाटी में अस्वस्थ माकपा विधायक एम.वाई. तारिगामी और अन्य नेताओं से मिलने पहुंचे थे.

J&K: CPI(M) General Secretary, Sitaram Yechury has been stopped at Srinagar Airport. He had arrived in J&K to meet members of his party’s unit, there. pic.twitter.com/vGmk9tENVp

— ANI (@ANI) August 9, 2019