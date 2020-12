Jammu and Kashmir DDC Election Results 2020 Live Updates: जम्मू-कश्मीर में जिला विकास परिषद (District Development Council) के 280 सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना आज सुबह नौ बजे से शुरू हो गई है. इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और गुपकार संगठन के बीच है. अनुच्छेद 370 (Article 370) हटने के बाद जम्मू-कश्मीर (J&K Election Results 2020 Live) में पहली बार वोटिंग हुई, जिसमें मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और आज उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है. Also Read - Jammu DDC Election Result 2020 Live Updates: वोटों की गिनती जारी, कठुआ में भाजपा की जीत

J&K DDC Election Result 2020 Live:

जम्मू और कश्मीर राज्य निर्वाचन प्राधिकरण के अनुसार, जम्मू डिवीजन के 140 निर्वाचन क्षेत्रों में से भाजपा 24 सीटों पर, कांग्रेस 4 सीटों पर, नेशनल कांफ्रेंस 7 सीटों पर, अपनी पार्टी 2 सीटों पर, 3 सीटों पर निर्दलीय और 1 सीट पर पैंथर्स पार्टी आगे चल रही है.

-PAGD 75 पर 03 पर जीते. भाजपा 50 पर आगे, INC 20 पर आगे 01 पर जीते. JKAP 06 पर आगे 01 पर जीते और OTH 34पर आगे 07 पर जीते.

-गुपकार ग्रुप और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर जारी है. कश्मीर घाटी में आखिरकार BJP का खाता खुल है. श्रीनगर से बीजेपी कैंडिडेट एजाज हुसैन जीत गए हैं.

-जम्मू-कश्मीर की जिला विकास परिषद की 280 सीटों में से 223 सीटों पर सामने आए रुझान में भाजपा 66 सीट पर, पीपुल्स एलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन 62 सीट, कांग्रेस 25 जबकि अन्य दल व निर्दलीय उम्मीदवार 70 सीटों पर आगे चल रहे हैं.

इससे एक दिन पहले यानि सोमवार को अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर कम से कम 20 राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लिया है. इसमें पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के भी तीन वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं. इसपर पीडीपी की अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी नेताओं को हिरासत में लिए जाने को ‘गुंडा राज’ बताते हुए भाजपा पर ‘परिणामों के साथ छेड़छाड़ करने का’ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है.

जम्मू-कश्मीर डीडीसी चुनाव (DDC Election) में बीजेपी (BJP) कांग्रेस और पीपुल्स एलायंस फॉर गुपकर डिक्लरेशन के बीच मुख्य मुकाबला है. हालांकि हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही है. वहीं बीजेपी का कहना है कश्मीर घाटी में किसी को हराएं या न हराएं कांग्रेस को हराएंगे. इन चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समेत कश्मीर की मुख्यधारा से जुड़ी सात राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर गुपकार गठबंधन बनाया था.