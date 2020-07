नई दिल्‍ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश की सीमाओं पर सुरक्षा का जायजा लेने के लिए दो दिन के दौरे के तहत शनिवार को आज लाइन ऑफ कंट्रोल LoC के पास की अग्रिम चौकियों पर पहुंचे और यहां सुरक्षा व्‍यवस्‍था का जायजा लिया. रक्षा मंत्री जब यहां पहुंचे तो सेना के जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए. Also Read - J&K: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और आर्मी चीफ के साथ अमरनाथ मंदिर में की पूजा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्‍मू-कश्‍मीर के कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास की एक अग्र‍िम पोस्‍ट पर पहुंचे. इस वीडियो में कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास एक फॉरवर्ड पोस्ट पर ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाते भारतीय सेना के जवान दिखाई दे रहे हैं. Also Read - लद्दाख पहुंचे राजनाथ सिंह, चीन विवाद पर बोले- मैं गारंटी नहीं दे सकता कि किस हद तक समाधान निकलेगा

रक्षा मंत्री कुपवाड़ा जिले में आज नियंत्रण रेखा के पास एक फॉरवर्ड पोस्ट के दौरे के दौरान वहां तैनात सैनिकों से बातचीत में उन्‍होंने कहा, हमें इन बहादुर और साहसी सैनिकों पर बहुत गर्व है जो हमारे देश की हर हाल में रक्षा कर रहे हैं.

