J&K Encounter Update: जम्‍मू-कश्‍मीर में इंडियन आर्मी लगातार आतंकवाद के खिलाफ लगातार अपना अभियान तेज किए हुए है और आतंकियों का चुन-चुनकर सफाया कर रही है. कश्‍मीर में सुरक्षाबलों ने आज बुधवार की शाम कुलगाम जिले में गोपालपोरा और पोम्बे गांव में चार आतंकवादी मार गिराए हैं.Also Read - Jammu and Kashmir: उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू

ताजा जानकारी के मुताबिक मारे गए आतंकियों में TRF कमांडर अफाक सिकंदर (Afaq Sikander) भी शामिल है. वहीं, सेना ने पुलवामा पुलिस और सुरक्षा बलों ने बड़ा हादसा होते-होते टाल दिया. घात लगाकर आईईडी ब्‍लास्‍ट करने की साजिश को नाकाम कर दिया है, जिसमें लश्‍कर-ए-तैयबा के सहयोगियों को अरेस्‍ट किया गया है. Also Read - Bihar-Jharkhand के नक्‍सलियों-गैंगस्‍टर्स को एके-47 की सप्‍लाई करने वाले गैंग का खुलासा, पुलवामा में CRPF जवान निकला सरगना

Four militants killed In Pombai and Gopalpora villages of Kulgam district. At both these places, encounters are going on: IGP Kashmir Vijay Kumar pic.twitter.com/fGCobyETTq

— ANI (@ANI) November 17, 2021