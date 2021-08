Jammu & Kashmir, Jammu & Kashmir Encounter, Budgam Encounter, Budgam, J&K, News:जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu & Kashmir)में आर्मी और पुलिस (security forces and Police) आतंकवाद (terrorism) के खिलाफ लगातार अभियान छेड़े हुए हैं. 24 घंटे के अंदर आज शनिवार को अलसुबह कश्‍मीर के बड़गाम में दूसरा एनकाउंटर ( Budgam Encounter) शुरू हुआ, जिसमें आर्मी और पुलिस की संयुक्‍त टीम ने मोचवा इलाके में एक आतंकवादी को मार गिराया (One terrorist killed) है. मारे गए आतंकी के पास से एके 47 राइफल और एक पिस्टल बरामद हुआ है.Also Read - जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, जानिए क्या है मामला?

बता दें कि इससे पहले कल शुक्रवार को के राजौरी जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए थे. थानामंडी के वन क्षेत्र में अभियान में ये दो आतंकवादी मारे गए थे. Also Read - Encounter in Rajouri: सुरक्षाबलों ने जम्मू-कश्मीर में मुठभेड़ में दो आतंकी मार गिराए, ऑपरेशन जारी

सुरक्षाबलों ने सूचना के आधार पर वहां मोचवा इलाके में पहुंचे तो आतंकवादियों से तुरंत मुठभेड़ शुरू हो गई. आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी. सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की. कश्‍मीर पुलिस ने एक बयान में कहा, बडगाम के मोचवा इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है. पुलिस और सुरक्षा बल काम पर हैं. आगे के विवरण उपलब्‍ध कराया जाएगा. Also Read - बड़ा खुलासा! वैध दस्तावेज के सहारे पाकिस्तान गए कई कश्मीरी युवा आतंकवादी बनकर लौटे

Jammu & Kashmir | One unidentified terrorist killed. One AK 47 rifle & one pistol were recovered. Search going on. Further details shall follow: Kashmir Zone Police

कल राजौरी जिले में मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए थे

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए थे. थानामंडी के वन क्षेत्र में अभियान में दो आतंकवादी मारे गए थे.

Two AK 47 Rifles with 7 magazines, 4 grenades&packets of medicine were recovered in Rajouri: J&K Police

In Samba district, security forces recovered 1 gunny bag wrapped in plastic tape. 2 pistols, 5 magazines, 122 rounds & 1 silencer were found in a packet: J&K police pic.twitter.com/2nKDkwDSYb

— ANI (@ANI) August 6, 2021