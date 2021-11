श्रीनगर: जम्‍मू-कश्‍मीर की राजधानी श्रीनगर में आज रविवार को पुलिस टीम पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया. पुलिस अधिकारियो ने बताया कि आतंकवादियों ने पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया. इसके बाद पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों ने इलाके के स्थित घरों को घेर लिया है, जहां आतंकी छिपे हुए हैं.Also Read - Kulgam Encounter: सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में हिज्बुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादियों को मार गिराया

Personnel of Srinagar Police and CRPF have laid a cordon off the cluster of houses in Jamalata, Nawa Kadal where terrorists are hiding. A search is underway. A case has been registered: Kashmir Police

— ANI (@ANI) November 14, 2021