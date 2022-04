Kulgam Encouter: जम्‍मू-कश्‍मीर ( Jammu & Kashmir ) में आज शनिवार को सुरक्षाबलों ने कुलगाम (Kulgam) में एक एनकाउंटर में मार जैश-ए-मोहम्‍मद के दो आतंकवादियों को (JeM terrorist) गिराया है. पता चला है कि अभी दो आतंकवादी छिपे हुए हैं. सुरक्षबलों ने लोगों के निकालने के लिए ऑपरेशन रोक दिया और इसे कल रविवार को शुरू किया जाएगा.Also Read - पीएम के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले आतंक फैलाने की कोशिश, सेना की कार्रवाई में चार आतंकवादी हुए ढेर

जम्मू -कश्मीर पुलिस के मुताबिक, कुलगाम जिले के मिरहमा इलाके में मुठभेड़ में अब तक कुल 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं. आतंकवादियों के खिलाफ पुलिस और आर्मी का संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है. Also Read - जम्मू कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी में फंसे थे लोग, भारतीय सेना के जवानों ने बचाई जान | Watch Video

Together with security forces, we cordoned off the place. Later the encounter was started in which 2 terrorists were killed. There is news of 2 terrorists hiding. Op was stopped to evacuate common people in the area. Will start operation again tomorrow: IGP Kashmir Vijay Kumar pic.twitter.com/KXLtZeZxdT

— ANI (@ANI) April 23, 2022