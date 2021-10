Jammu & Kashmir Encounter Update, श्रीनगर: सुरक्षा बलों ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के उन दो कमांडरों सहित चार आतंकवादियों को ढेर कर दिया जो प्रवासी मजदूरों की हत्या में शामिल थे. कश्‍मीर में पिछले दो हफ्ते में अब तक दो सप्ताह में अब तक 15 आतंकवादी मारे गए हैं. वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आज चार में 11 स्थानों पर तलाशी ली जम्मू और कश्मीर के जिलों और जम्मू-कश्मीर आतंकवाद साजिश मामले में चार आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, किश्तवाड़ जिले में हथगोले के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर एक आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान डोडा जिले के सोहेल अहमद भट के रूप में हुई है.Also Read - Railway ने झारखंड, बिहार, बंगाल के बीच चलने वाली येे 16 ट्रेनें स्थाई रूप से बंद की

Also Read - UP: 25 लाख की चोरी के मामले में सफाईकर्मी की हिरासत में मौत पर हंगामा, आगरा जा रहीं प्र‍ियंका गांधी हिरासत में

ग्रेनेड के साथ लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित आतंकवादी अरेस्‍ट

जम्मू-कश्मीर पुलिस के मुताबिक, किश्तवाड़ ज़िले में आज शाम करीब साढ़े पांच बजे एक संयुक्त नाके के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक ग्रेनेड बरामद हुआ है. गिरफ्तार आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित है. उसे पाकिस्तान से लश्कर के एक आतंकी ने ग्रेनेड भेजा था. सुरक्षा बलों ने बुधवार को किश्तवाड़ जिले में हथगोले के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर एक आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान डोडा जिले के सोहेल अहमद भट के रूप में हुई है. Also Read - कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन आज, UP के 9वें हवाई अड्डा से जुड़ी अहम बातें

11 जगह पर एनआई के छापे, 4 को पकड़ा

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आज चार में 11 स्थानों पर तलाशी ली. जम्मू और कश्मीर के जिलों और जम्मू-कश्मीर आतंकवाद साजिश मामले में चार आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया.

National Investigation Agency (NIA) today conducted searches at 11 locations in four districts of Jammu & Kashmir and arrested four accused persons in J&K terrorism conspiracy case.

अब तक 15 आतंकवादियों का सफाया

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शोपियां के दरगड़ में मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए जबकि दो आतंकवादी कुलगाम जिले में मुठभेड़ में मारे गए. दो सप्ताह में अब तक 15 आतंकवादी मारे गए हैं. इस बीच शोपियां अभियान में एक सैनिक शहीद हो गए जबकि दो अन्य घायल हो गए.

Police and Army have neutralised LeT district commander (Gulzar Ahmd Reshi) of Kulgam and one other, who were involved in killings of two labourers from Bihar on 17th October at Wanpoh: IGP Kashmir

(file photo) pic.twitter.com/tL8obgeOp8

— ANI (@ANI) October 20, 2021