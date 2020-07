श्रीनगर: जम्‍मू-कश्‍मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षाबलों प्रभावी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं. इसी क्रम में सुरक्षाबलों ने आज शनिवार को सुबह श्रीनगर के बाहरी इलाके रणबीरगढ़ में एक एनकाउंटर में अबतक दो आतंकवादी मार गिराए गए हैं और आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है. Also Read - श्रीनगर के बाहरी इलाके में एनकाउंटर में मारा गया एक आतंकी

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि श्रीगरशहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित रनबीरगढ़ इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने आज सुबह घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया. उन्होंने बताया कि तलाश के दौरान आतंकवादियों ने बल पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी की और मुठभेड़ शुरू हो गई. Also Read - UP में एनकाउंटर: STF ने एक लाख रुपए के इनामी क्रिमिनल टिंकू कपाला को मार गिराया

Two terrorists have been neutralised in the encounter in Ranbirgarh. Search operation underway. The identity of the terrorists can not be confirmed for now: Naresh Mishra, Army 10 Sector Commander #JammuandKashmir Also Read - आधी रात को महाराष्‍ट्र में आया भूकंप, तो सुबह जम्‍मू-कश्‍मीर में ह‍िली धरती

(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/EH7IEkzokr

— ANI (@ANI) July 25, 2020