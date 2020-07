श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुक्रवार को मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए हैं और 3 सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए हैं. मारे गए तीन आतंकियों में जैश-ए-मोहम्‍मद का एक खूंखार आतंकी है. वह सुरक्षाबलों पर पिछले कई हमलों में शामिल रहा है. इस आतंकवादी को आईडीडी ब्‍लास्‍ट के एक्‍सपर्ट के तौर पर जाना जाता था. Also Read - Jammu & Kashmir: कुलगाम में एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने मार गिराए दो आतंकी, ऑपरेशन जारी

जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह के अनुसार कुलगाम में एक मुठभेड़ में 3 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी मारे गए और 3 सैन्यकर्मी घायल हो गए हुए हैं.

Three army jawans were injured during the exchange of fire and were evacuated to Army hospital. Killed terrorists are from Jaish-e-Mohammed and reportedly include a top terrorist commander known to be an IED expert: Dilbag Singh, Jammu & Kashmir DGP (file pic) https://t.co/4ZTRatT281 pic.twitter.com/EDENo5fDZu

— ANI (@ANI) July 17, 2020