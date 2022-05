Anantnag Encounter , jammu and Kashmir : जम्मू – कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज शनिवार को अनंतनाग में एनकाउंटर में दो आतंकवादियों को मार गिराया है.अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके के शितिपोरा में यह मुठभेड़ हुई . एनकाउंटर के बाद हथियार और गोला-बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुए हैं.Also Read - श्रीनगर के सौरा इलाके में 2 आतंकी ढेर, 3 दिन के भीतर 10 आतंकियों का हुआ सफाया | Watch Video

#AnantnagEncounterUpdate: Two terrorists killed. Incriminating materials including arms & ammunition recovered. Search going on. Further details shall follow: Kashmir Zone Police

— ANI (@ANI) May 28, 2022