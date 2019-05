श्रीनगर: जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों ओर से किसी के हताहत होने की अभी तक कोई सूचना नहीं है.

J&K: Exchange of fire between terrorists and security forces in Kokernag in Anantnag district.Further details awaited. pic.twitter.com/xTQyX6Jokb

— ANI (@ANI) May 28, 2019