नई दिल्‍ली: जम्‍मू-कश्‍मीर में सुरक्षाबलों के आतंकवाद के खिलाफ अब तक का सबसे तेज अभियान छेड़ रखा है. श्रीनगर में सुरक्षाबलों ने आज तीन आतंकवादियों को एक घर में घेर लिया है. इसके बाद पुलिस और सुरक्षाबलों के अधिकारियों ने इनके परिवारों को बुलाकर सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन अभिभावकों की अपील के बावजूद भी आतंकवादी सरेंडर के लिए तैयार नहीं हुए. इसके बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग शुरू हो गई है. Also Read - जम्‍मू-कश्‍मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू

आईजी कश्‍मीर के मुताबिक, श्रीनगर के ज़ादिबल इलाके में CRPF वैली QAT (क्विक एक्शन टीम), CRPF की 115 बटालियन व 28 बटालियन और जम्‍मू और कश्‍मीर पुलिस की टुकड़ियों ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया है. सुरक्षाबलों की आतंकवादियों के खिलाफ फाय‍रिंग जारी है. Also Read - जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों ने 24 घंटे में 2 अलग-अलग एनकाउंटर में मार गिराए 8 आतंकी

श्रीनगर के जैदीबल एरिया में इलाके को खाली करवा लिया गया और सीआरपीएफ की टीम CRPF Valley QAT (Quick Action Team) और जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस की संयुक्‍त टीम ने ऑपरेशन शुरू किया है. घटनास्‍थल पर फायरिंग की तेज आवाजें सुनाई दे रहीं हैं और जिस मकान में आतंकी छिपे हुए हैं, वहां से धुंआ उठता हुआ दिखाई दे रहा है. Also Read - पिछले 17 दिनों में जम्मू-कश्मीर में मारे गए 27 आतंकी, डोडा जिले में बचा है सिर्फ एक आतंकवादी

#UPDATE Exchange of fire with terrorists is underway at Zadibal area of Srinagar following a cordon and search operation by joint troops of CRPF Valley QAT (Quick Action Team), 115 Bn, 28Bn CRPF and J&K Police. 3 terrorists are believed to be trapped. More details awaited.

— ANI (@ANI) June 21, 2020