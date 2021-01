जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में आज बुधवार को सुबह आतंकवादियों ने आर्मी की एक टीम पर ग्रेनेड फेंका, इस हमल में सेना के चार जवान घायल हो गए. Also Read - गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को मिली बढ़ी कामयाबी, 150 मीटर लंबी सुरंग का लगाया पता

जानकारी के मुताबिक, अनंतनाग जिले के खानबल के शमशीपुरा इलाके में आज सुबह करीब 10:15 बजे सैनिटेशन ड्रिल के दौरान आतंकवादियों ने सेना की रोड ओपनिंग पार्टी पर ग्रेनेड फेंका. इस ग्रेनेड हमले में चार जवान घायल हो गए.

#UPDATE | Terrorists lobbed grenade on Army's Road Opening Party during the sanitisation drill at 1015 hours today in Shamshipura area of Khanabal in Kulgam. Four soldiers sustained splinter injuries. They have been evacuated to 92 Base Hospital: Defence PRO, Srinagar

