Grenade attack at BJP leader Jasbir Singh’s residence in Rajouri, जम्मू: जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में बीजेपी के एक नेता के घर पर आतंकवादियों द्वारा हथगोले से किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल तीन साल के एक बच्चे की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए. पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है. हमले के फौरन बाद, पुलिस एवं सुरक्षा बलों ने नगर के भीतर और आस-पास तलाश की.Also Read - Kulgam Encounter Update: रातभर चली मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार रात को खांदली इलाके में बीजेपी नेता जसबीर सिंह के घर पर हुए हमले में उनके परिवार के सात सदस्य घायल हो गए, जिसमें तीन साल का बच्चा वीर भी शामिल था. Also Read - Jammu & Kashmir: रजौरी में बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड से हमला, 5 लोग घायल

सूत्रों ने बताया कि राजौरी में सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान वीर की मध्यरात्रि के आस-पास मौत हो गई. उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार के लिए बच्चे का शव परिवार को सौंप दिया गया है. Also Read - राहुल गांधी का अकाउंट 'लॉक', प्रियंका बोलीं- लोकतंत्र का गला घोंटने में भाजपा सरकार का साथ दे रहा है ट्विटर

राजौरी के डीसी राजेश कुमार श्रवण ने भाजपा नेता जसबीर सिंह के आवास पर ग्रेनेड फेंके जाने के मामले पर कहा, यह देखा जा रहा है कि ग्रेनेड कहां से फेंका गया. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की. एक बच्चे की मौत हो गई, सात लोग घायल हो गए. ये सभी एक परिवार से ताल्लुक रखते हैं. जांच चल रही है.

J&K | It is being seen that where was grenade hurled from. Police lodged an FIR. One child died, seven people are injured. All of them belong to one family. Investigation is underway: Rajesh Kumar Shavan, DC Rajouri on grenade hurled at BJP leader Jasbir Singh’s residence y’day pic.twitter.com/3LjJtquONs

