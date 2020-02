नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद, पहली बार वहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना की गई. राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब दे रहे मोदी ने कहा कि कई दशकों में पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों को आरक्षण का लाभ मिला.

प्रधानमंत्री ने कहा, ”वहां बीडीसी के चुनाव हुए और रेरा कानून भी लागू हुआ. पहली बार जम्मू कश्मीर को समग्र स्टार्ट अप, व्यापार और लॉजिस्टिक नीति मिली. पहली बार वहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना की गई.”

PM Modi in Rajya Sabha: For first time in decades, people of Jammu and Kashmir got benefits of reservation.There were Blocked Development Council polls, Real Estate (Regulation and Development) Act came into being there. An anti-corruption bureau was set up there pic.twitter.com/hq6Td5FKrU

— ANI (@ANI) February 6, 2020