श्रीनगर: लगभग 13 घंटे खुलने के बाद रविवार दोपहर के बाद जम्मू-श्रीनiर राष्ट्रीय हाईवे भूस्खलन आने के बाद फिर से बंद हो गया है. हजारों यात्री यहां फंसे हुए हैं. गौरतलब है कि, बीते गुरुवार और शुक्रवार भारी बर्फबारी के कारण जम्मू-श्रीनगर हाईवे दो दिन के लिए बंद रहा था. जिसके बाद रविवार को यातायात के लिए इसे कुछ देर के लिए खोला गया और यात्रियों और वाहनों को निकाला गया. लेकिन दोपहर लगभग 4 बजे के बीच रामबन से करीब दो किलोमीटर पहले महार में भूस्खलन आने के कारण राजमार्ग को फिर से बंद करना पड़ा. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहां करीब 100 मीटर तक सड़कों पर मलबा और चट्टानें गिरी हई हैं.

Jammu and Kashmir: Vehicular movement between Jammu and Srinagar continues to remain suspended for second day today, following a landslide at Digdole in Ramban yesterday. pic.twitter.com/bIL76Gi2mK

— ANI (@ANI) November 11, 2019