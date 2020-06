जम्मू: जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे इलाकों में सोमवार को पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलीबारी की और मोर्टार दागे, जिससे सेना का एक जवान शहीद हो गया. वहीं, भारतीय सेना पाकिस्‍तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है. तड़के तीन बजकर 50 मिनट तक दोनों ओर से गोलीबारी जारी थी. Also Read - Tripura-Sikkim-J&K Coronavirus: जम्मू-कश्मीर में कोरोना के 122 नए मामले, त्रिपुरा और सिक्किम में भी बढ़ी मरीजों की संख्या, पढें डिटेल्स

पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर और राजौरी के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास और कठुआ जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से अब भी मोर्टार दागे जा रहे हैं व गोलीबारी जारी है. नौशेरा सेक्टर में सीमा पार से की गई गोलाबारी में अग्रिम चौकी पर तैनात सेना का एक जवान घायल हो गया था, जिसने बाद में दम तोड़ दिया.

ताजा जानकारी के मुताबिक पाकिस्‍तानी गोलाबारी में शहीद हुए जवान का नाम हवलदार दीपक कर्की है.

Indian Army’s Havildar Dipak Karki has lost his life in ceasefire violation by Pakistan in the Nowshera sector (J&K) along the Line of Control. pic.twitter.com/Hir9kJDkCi

— ANI (@ANI) June 22, 2020