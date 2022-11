J&K में दुखद हादसा : एलओसी पर ड्यूटी निभाते हुए हिमस्खलन की चपेट में आए 3 जवान शहीद

J&K, Indian Army, jawan, LoC, Kupwara: जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास भयंकर खतरनाक बर्फीले मौसम में आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए आपनी जान हथेली पर रखकर ड्यूटी निभा रहे सेना के तीन के तीन जवान कल शुक्रवार को शहीद हो गए.

कुपवाड़ा पुलिस ने आज शनिवार को एक बयान में बताया कि गनर सौविक हाजरा, लांस नायक मुकेश कुमार, नाइक गायकवाड़ मनोज लक्ष्मण राव, जो कुपवाड़ा के मच्छल सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास एक गश्ती दल का हिस्सा थे, कल हिमस्खलन की चपेट में आने से ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा बैठे.

कुपवाड़ा पुलिस ने कहा, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में माछिल इलाके में ड्यूटी के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आने से 56 आरआर के 3 जवानों की मौत हो गई. सभी शवों को निकाल लिया गया है.