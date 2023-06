जम्मू-कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने जम्मू में किया श्री वैंकटेश्वर स्वामी मंदिर का उद्घाटन

जम्मू-कश्मीर के जम्मू में श्री वैंकटेश्वर स्वामी मंदिर बनकर तैयार है. 62 एकड़ में बने इस मंदिर को बनाने में करीब 25 करोड़ की लागत आई है. मंदिर निर्माण का कार्य लगभग दो वर्षों में पूरा हुआ है. आज जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (LG) मनोज सिन्हा ने इस मंदिर का उद्घाटन किया. इससे पहले कहा जा रहा था कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस मंदिर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे.

