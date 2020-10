नई दिल्ली: भारत ने गुरुवार को चीन को दो टूक कहा है कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश के अभिन्न हिस्से ”रहे हैं, हैं और रहेंगे” और चीन को उसके आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, ”इस पर हमारा रुख हमेशा स्पष्ट और एक जैसा रहा है. केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं, हैं और रहेंगे. चीन को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है.” Also Read - चीन से विवाद के बीच मिट्टी के दीयों के अच्छे दिन आने की उम्मीद, बिक्री 3 गुना बढ़ने के आसार

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव का यह बयान चीन की इस टिप्पणी की प्रतिक्रिया में आया है कि वह केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश राज्य को मान्यता नहीं देता. Also Read - नितिन गडकरी ने एशिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक जोजिला टनल निर्माण के लिए 'ब्‍लास्टिंग' से शुभारंभ किया

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ”हमें उम्मीद है कि देश भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करेंगे जैसा कि वे दूसरों से अपेक्षा करते हैं.” श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है. Also Read - ब्रह्मोस की एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के टेस्‍ट का वीड‍ियो सामने आया, 400 KM तक सटीक निशाना

एमईए के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवने कहा, ”अरुणाचल प्रदेश पर भी हमारा रुख कई बार स्पष्ट किया जा चुका है. अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है. यह बात चीनी पक्ष को सर्वोच्च स्तर तक कई बार स्पष्ट रूप से बताई जा चुकी है.”

Arunachal Pradesh is also an integral part of India, this fact has also been clearly conveyed to the Chinese side on several occasions, including at the highest level: Anurag Srivastava, Ministry of External Affairs (MEA) https://t.co/623BSP8PaS

— ANI (@ANI) October 15, 2020