J&K News: आर्मी ने LOC पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की, दो घुसपैठियों को मार गिराया, हथियारों का जखीरा जब्त

J&K News, श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बीएसएफ (BSF) इंडियन आर्मी (Indian Army) और जम्मू-कश्मीर पुलिस (Jammu and Kashmir Police) ने आज बुधवार को एक संयुक्त अभियान में एलओसी (LOC) पर घुसपैठ की कोशिश (infiltration bid) को नाकाम कर दिया और दो आतंकवादियों को मार (2 Terrorists have been Killed) गिराया. सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और दो आतंकवादियों को मार गिराया.

आर्मी ने यह जानकारी देते हुए बताया, दो आतंकवादियों को मार गिराया गया है और हथियारों के एक बड़े जखीरे का भंडाफोड़ कर चार एके राइफल, छह हथगोले और अन्य सामग्री बरामद की गई है.

सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने एक ट्वीट कर कहा, सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा शुरू किए गए संयुक्त अभियान के तहत सतर्क सुरक्षा बलों ने बुधवार को सुबह कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी. सेना ने बताया कि दो आतंकवादियों को मार गिराया गया. गोलीबारी वाले स्थान पर हथियारों के भंडार का भंडाफोड़ कर वहां से चार एके राइफल, छह हथगोले एवं अन्य सामग्री बरामद की गई. आर्मी ने बताया कि अभियान अब भी जारी है.