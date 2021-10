Jammu & Kashmir Update: नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) ने आज बिंदरू मेडिकेट के मालिक माखन लाल बिंदरू (Makhan Lal Bindroo) के परिवार से मुलाकात की है. बता दे कि कल मंलवार को जम्मू-कश्मीर की राजधानी आतंकवादियों (Terrorist) ने 90 मिनट के भीतर तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इनमें श्रीनगर की प्रसिद्ध फार्मेसी के मालिक माखनलाल बिंदरू की श्रीनगर इकबाल पार्क क्षेत्र में उनके व्यावसायिक परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.Also Read - Terrorist Attacks In Kashmir: कश्‍मीर में एक घंटे के अंदर तीन आतंकी हमलों में तीन नागरिकों की हत्‍याएं की

नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने मालिक माखन लाल बिंदरू के परिवार से मुलाकात के दौरान कहा कि यह दुख की बात है. उन्‍होंने (मालिक माखन लाल बिंदरू) ने लोगों के लिए सब कुछ दिया. जब लोग यहां से चले गए तो वह लोगों की सेवा करने के लिए यहीं रुक गए. कुछ अमानवीय लोगों ने उनकी हत्या कर दी.

J&K | National Conference leader Farooq Abdullah met family of Makhan Lal Bindroo who was killed y’day by terrorists.

It’s a sad thing. He gave everything for people. When people left from here, he stayed to serve people. Some inhuman people killed him: Farooq Abdullah pic.twitter.com/beSrK6swXI

