J&K में LoC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 Terrorists मारे गए, हथियारों का जखीरा बरामद

श्रीनगर: सुरक्षा बलों ने जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास दो आतंकवादियों को मारकर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और भारी मात्रा में हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया. एक रक्षा प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी.

श्रीनगर स्थित रक्षा प्रवक्ता के अनुसार, नियंत्रण रेखा के पार से भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों द्वारा उरी सेक्टर में घुसपैठ की संभावना के बारे में खुफिया एजेंसियों और जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशिष्ट इनपुट के आधार पर सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया था और घुसपैठ रोधी ग्रिड को मजबूत किया गया था.

रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि लगातार बारिश और खराब दृश्यता के कारण खराब मौसम का फायदा उठाकर सशस्त्र आतंकवादियों के एक समूह ने नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ करने का प्रयास किया. शनिवार दोपहर करीब 3 बजे सतर्क सैनिकों ने समूह को रोक लिया, जिसके परिणामस्वरूप भारी गोलीबारी हुई. उन्होंने बताया कि अंतिम रोशनी तक भीषण गोलीबारी जारी रही, जिसके परिणामस्वरूप दो आतंकवादी मारे गए.

#WATCH | Jammu and Kashmir: An Infiltration bid has been foiled by Security Forces in Uri Sector, Baramulla on 21 October.

On 22- 23 October, a thorough search of the incident site was conducted leading to the identification of tell-tale signs and recovery of heavy war-like… pic.twitter.com/ShqAjIC2lh

— ANI (@ANI) October 22, 2023