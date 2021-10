Kashmiri Pandit Businessman Makhan Lal Bindroo Shot Dead By Terrorists In Srinagar: आतंकवादियों ने कश्‍मीर में एक बार फिर एक कश्‍मीरी पंडित को निशाना बनाया है. आतंकवादियों ने आज श्रीनगर में बिंदरू मेडिकेट के मालिक माखन लाल बिंदरू की गोली मारकर हत्‍या कर दी. कश्‍मीर पुलिस के मुताबिक, आतंकवादियों ने आज मंगलवार को कश्मीरी पंडित कारोबारी माखनलाल बिंदरू को उनकी मेडिकल की दुकान में गोली मारकर हत्‍या कर दी. सुरक्षा बलों और पुलिस की संयुक्‍त टीमों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है.Also Read - यूपी: कानपुर में पति-पत्नी और 12 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या, कम्बल से ढंके मिले तीनों शव

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि संदिग्ध आतंकवादियों ने यहां इकबाल पार्क क्षेत्र में श्रीनगर की प्रसिद्ध फार्मेसी के मालिक माखनलाल बिंदरू की मंगलवार को उनके व्यवसायकि परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी. आतंकवादियों ने श्रीनगर में इकबाल पार्क के पास बिंदरू मेडिकेट के मालिक माखन लाल बिंदरू पर गोलियां चलाईं, उन्‍हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्‍होंने दम तोड़ दिया.

Terrorists fired upon the owner of Bindroo Medicate namely, Makhan Lal Bindroo near Iqbal Park in Srinagar. He was shifted to hospital where he succumbed to his injuries. Area cordoned off & search to nab the terrorists is underway: J&K Police

— ANI (@ANI) October 5, 2021