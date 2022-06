कश्मीर में आतंकी हमले (Terrorist Attack) थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. घाटी के कुलगाम में बैंक मैनेजर की हत्या के कुछ घंटों बात ही आतंकियों ने दो प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया है. रिपोर्ट के मुताबिक बडगाम में ईंट भट्ठे में काम करने वाले दो प्रवासी मजदूरों पर आतंकियों (Kashmir Attack) ने हमला किया, जिसमें एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है. घायल मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कश्मीर जोन के पुलिसAlso Read - अमरीन भट के घर पहुंची महबूबा मुफ्ती, परिजनों से मिलने के बाद बीजेपी पर कसा तंज | Watch Video

#UPDATE | Terrorists fired upon 2 outside labourers working in a Brick Kiln in Chadoora area of Budgam. The duo was shifted to hospital for treatment where one among them succumbed: Kashmir Zone Police

