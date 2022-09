जम्मू: आतंकी गतिविधियों में संलिप्त पाकिस्तान स्थित आकाओं को सुरक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़ी सूचना मुहैया करने को लेकर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक मदरसा शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है. राष्ट्रीय राइफल और पुलिस ने संयुक्त रूप से चेर्गो दूल निवासी अब्दुल वाहिद गुज्जर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के एजेंट के रूप में काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.Also Read - जम्मू कश्मीर के किश्तवार में बड़ा सड़क हादसा, गड्ढे में गिरी कार; 8 लोगों की मौत

पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को पुलिस ने बताया कि यह व्यक्ति 'दुश्मन के एजेंट' के रूप में काम कर रहा था और उसके खिलाफ दुश्मन एजेंट अध्यादेश कानून के प्रावधान तीन के तहत मामला दर्ज किया गया है.

मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर 11राष्ट्रीय राइफल और पुलिस ने संयुक्त रूप से चेर्गो दूल निवासी अब्दुल वाहिद गुज्जर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के एजेंट के रूप में काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

#Enemy #Agent Arrested.#KishtwarPolice

On a joint input generated by #KishtwarPolice, #11RR and #MI, KishtwarPolice alongwith 11RR & #CRPF52Bn arrested one person namely Abdul Wahid S/o Mohd Ibrahim caste gujjar R/o Chergi Dool working as agent for Pak based intelligence agency pic.twitter.com/pfAXxnAUOT

— DISTRICT POLICE KISHTWAR (@SSPKishtwar) September 3, 2022