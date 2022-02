J&K, Grenade attack, Terrorist Attack, Bandipora, Jammu & Kashmir: जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu & Kashmir) के बांदीपोरा (Bandipora) जिले में आज शुक्रवार को आतंकवादियों (Terrorists attack) ने सुरक्षाबलों (security forces) की टीम पर ग्रेनेड हमला (hurled grenade) किया है. जानकारी के मुताबिक, आतंकियों के हमले में फेंके गए ग्रेनेड में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया है, जबकि चार अन्‍य घायल हो गए हैं.Also Read - कश्मीर से जुड़ी पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर आग बबूला हुए लोग, KFC ने मांगी माफी, Pizza Hut ने पेश की सफाई

#Update | One police personnel has lost his life, 4 injured after terrorists hurled grenade on a joint party of police and BSF in J&K’s Bandipora

— ANI (@ANI) February 11, 2022