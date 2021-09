Body of newly recruited Sub-Inspector Arshid Ahmad Mir, who died in a terror attack in Srinagar, reached his home in Kupwara for his last rites last evening: ये वीडियो है जम्‍मू-कश्‍मीर के श्रीनगर के खानयार इलाके में एक आतंकवादी के हमले में शहीद युवा सब-इंस्‍पेक्‍टर का शव जब कल रविवार को शाम कुपडवाड़ा में उनके घर पहुंचा. प्रोबेशनरी उप-निरीक्षक अरशद अहमद पर आतंकवादी ने तब गोलियां चला दी थीं, जब वह एक आरोपी की मेडिकल जांच करवाने के बाद अस्‍पताल से लौट रहे थे. शहीद सब-इंस्‍पेक्‍टर और हाल में वह प्रोबेशन पर थे. कल रविवार को शाम अंतिम संस्‍कार के लिए कुपवाड़ा में उनके घर लया गया. इस दौरान बड़ी संख्‍या में स्‍थानीय लोग सब-इंस्‍पेक्‍टर अरशद अहमद की यात्रा में उमड़े. आतंकवादियों के इस हमले के खिलाफ कुपवाड़ा में लोगों में भारी आक्रोश नजर आया.Also Read - FBI ने 9/11 हमलों पर नए दस्तावेज जारी किए, विमान अपहरणकर्ताओं का सउदी अरब लिंक साफ हुआ

#WATCH | Body of newly recruited Sub-Inspector (Arshid Ahmad Mir), who died in a terror attack in Srinagar, reached his home in Kupwara for his last rites last evening. (Video source: J&K Police) pic.twitter.com/9Bxy8LL2KM — ANI (@ANI) September 13, 2021

श्रीनगर के खानयार इलाके में रविवार को एक आतंकवादी ने बेहद करीब से गोली मार कर उप-निरीक्षक अरशद अहमद की हत्या कर दी थी. घटना के सीसीटीवी फुटेज में आतंकवादी पुलिसकर्मी को पीछे से बेहद करीब से कम से कम दो गोलियां मारते और वहां से भागते हुए दिख रहा है. उप-निरीक्षक को सौरा के एसकेआईएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. घटना अपराह्न करीब 1:35 बजे की है. इस घटना को लेकर लोग बहुत गुस्से में हैं. Also Read - Jammu & Kashmir: आर्मी और पुलिस ने रजौरी जिले में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया

We have lost a brave young officer. He was learning the nuances of policing. It’s a very tragic loss for us and his family. We express our deepest condolences. Perpetrators involved in this case have been identified and they will be brought to justice: Dilbag Singh, J&K DGP pic.twitter.com/lNVTGgLmy8 — ANI (@ANI) September 12, 2021

हमलावर की पहचान कर ली गई है

जम्मू-कश्मीर के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह के यह कहने के बावजूद कि हमलावर की पहचान कर ली गई है और जल्दी ही उसे न्याय की जद में लाया जाएगा. इस घटना को लेकर लोग बहुत गुस्से में हैं. कुपवाड़ा जिले के रहने वाले प्रोबेशनरी उप-निरीक्षक अरशद अहमद एक आरोपी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले कर गए थे, वहां से लौटते हुए रास्ते में उन्हें गोली मारी गई.

जिला पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई

दिवंगत पुलिसकर्मी को जिला पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें सामान्य प्रशासन, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारी उपस्थित थे. जम्मू-कश्मीर के पुलिस प्रमुख सहित सभी ने दिवंगत पुलिसकर्मी को पुष्पांजलि अर्पित की. सिंह ने कहा कि हत्याकांड में संलिप्त लोगों की पहचान कर ली गई है और जल्दी ही उन्हें न्याय की जद में लाया जाएगा. पुलिस प्रमुख ने कहा कि युवा अधिकारी की हत्या बहुत दुखद है.

हमने सेवा की शुरुआत में ही एक युवा साहसी अधिकारी को खो दिया: डीजीपी

डीजीपी ने कहा, ”हमने सेवा की शुरुआत में ही एक युवा साहसी अधिकारी को खो दिया. वह अभी पुलिसिंग सीख रहा था. उसे एक आरोपी को अस्पताल ले जाने की ड्यूटी दी गई थी और वहां से लौटते हुए उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसकी मौत हो गई. हमारे लिए यह बड़ा नुकसान है और हमारी संवेदनाएं उसके परिवार के साथ हैं.

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हत्याकांड की निंदा की

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हत्याकांड की निंदा की. उन्होंने कहा, यह मानवता और शांति के दुश्मनों का काम है. उसका सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, आतंकवादियों को सजा दी जाएगी. हमारी संवेदनाएं शहीद के परिवार के साथ हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सांसद फारुक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने भी घटना की निंदा की है. पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती सहित अन्य दलों के नेताओं ने भी घटना की निंदा की है.