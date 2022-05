J&K, Ramban tunnel, Ramban, tunnel accident, death toll, accident, rescue operation: जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीते गुरुवार की रात करीब 10:15 बजे निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से उसमें फंसे श्रमिकों के आज शनिवार को सभी 10 शव बरामद कर लिए गए हैं. वहीं, पुलिस ने इस मामले में ठेकेदार कंपनी पर एफआईआर दर्ज कर ली है. ठेकेदार कंपनी सभी मृतकों को मुवाजा देगी.Also Read - बिहार: आंधी-तूफान और बिजली के कहर में 33 लोगों की मौत, सीएम ने 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया

रामबन डीसी मुसरत इस्लाम ने बताया कि सभी 10 शव बरामद कर लिए गए हैं और परिवारों को सूचित कर दिया गया है. 10 में से पांच शव पश्चिम बंगाल के हैं. यह ऑपरेशन पूरा हो गया है. शवों को अस्पताल ले जाया गया. 10 में से पांच शव अन्‍य लोगों के हैं.

All 10 bodies are recovered and families have been informed. Five of 10 bodies are from West Bengal. This operation is complete. Bodies shifted to hospital: Ramban DC Mussarat Islam pic.twitter.com/0FDKGwsDZl

