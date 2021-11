Encounter: श्रीनगर के हैदरपोरा में सोमवार को सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया. पुलिस ने एक बयान में कहा, ‘एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया. ऑपरेशन जारी है.’Also Read - J&K Encounter: आतंकियों की गोलीबारी में पुलिस जवान घायल, सुरक्षाबलों ने घरों में घेरा

आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष सूचना के आधार पर पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी थी. तलाशी अभियान शुरू करने के बाद आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई. Also Read - Kulgam Encounter: सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में हिज्बुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादियों को मार गिराया

J&K: Security forces have eliminated an unidentified terrorist in an encounter in Hyderpora area of Srinagar. The encounter is still in progress.

(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/8DmAB6NAw4

— ANI (@ANI) November 15, 2021