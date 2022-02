J&K, Road Accident, Kishtwar, Kishtwar district: जम्‍मू-कश्‍मीर (J&K) में आज गुरुवार को भयंकर सड़क हादसा (road accident ) हुआ है. इसमें कार सवार छह लोगों की मौत हुई है. कार की बुरी तरह से पिचक गई. जानकारी के मुताबिक, यह हादसा किश्तवाड़ जिले (Kishtwar district) के केशवां (Keshwan) में हुआ. इस रोड एक्‍सीडेंट में छह लोगों की मौत हो गई.Also Read - कितने काम की है BHARAT SERIES नंबर प्लेट? Watch Video

J&K: Six people died in a road accident at Keshwan in Kishtwar district. Five of them died on the spot while another person succumbed to his injuries on his way to the hospital. pic.twitter.com/RB1RIddjgZ

