Jammu & Kashmir, Terrorists: जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu & Kashmir) में आतंकवादियों (Terrorists) ने आज शनिवार को एक सीआरपीएफ जवान (CRPF personnel) की गोली मारकर हत्‍या कर दी है. मारे गए जवान का नाम मुख्‍तार अहमद दोही (Mukhtar Ahmad Dohi) है. जानकारी के मुताबिक, शोपियां जिले के गांव छोटीपोरा में छुट्टी पर गए सीआरपीएफ के जवान की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. बता दें कल शुक्रवार से आज शनिवार तक सुरक्षा बलों ने पांच अलग-अलग मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के पाकिस्तानी कमांडर समेत चार आतंकवादियों को मार गिराया है और एक अन्य को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी.Also Read - Encounter in Jammu Kashmir: कश्मीर में आतंकियों के लिए कयामत का दिन, 3 अलग-अलग मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी हुए ढेर

#Update | Terrorists fired upon one CRPF personnel namely Mukhtar Ahmad Dohi resident of Shopian. He succumbed to his injuries & attained martyrdom while on way to the hospital: Jammu and Kashmir Police

— ANI (@ANI) March 12, 2022