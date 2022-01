श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिला में शनिवार को आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कॉन्‍स्टेबल अली मोहम्मद गनी को अनंतनाग के बिजबेहरा के तबला इलाके में हसनपोरा स्थित उनके आवास के पास आतंकवादियों ने गोली मार दी. गनी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया.Also Read - जम्मू-कश्मीर: एलओसी के पास भारतीय सेना के ट्रेनिंग सेशन के दौरान विस्फोट, 4 जवान घायल

वहीं, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद की नृशंस हत्या की निंदा की है. घाटी में मुख्यधारा की पार्टियां इस घटना की निंदा कर रही हैं. Also Read - पाकिस्तान ने अब लाहौर में बढ़ते प्रदूषण के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहराया

प्रवक्ता ने बताया, गनी कुलगाम पुलिस थाना में तैनात थे. हम शहीद को श्रद्धांजलि देते हैं और इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार के साथ हैं. उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. कई पार्टियों और नेताओं ने इस हमले की निंदा की है. Also Read - India ने Pakistan को फिर जमकर लगाई लताड़, कहा-ओसामा बिन लादेन भी तो पाक में ही मिला था, देखें VIDEO

Lt. Governor of Jammu & Kashmir, Manoj Sinha, condemns the brutal killing of J&K Police Head Constable Ali Mohammad https://t.co/yelQFW4lbq pic.twitter.com/3m0rv4Kbmv

— ANI (@ANI) January 29, 2022