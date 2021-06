Terrorist Attack in Sopore, News: जम्‍म-कश्‍मीर ( Jammu & Kashmir) में आज शनिवार को सोपोर में में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) के आतंकवादियों के हमले (terrorist attack) में दो पुलिसकर्मी (Two policemen) और दो नागरिकों (two civilians) की जान चली (lost their lives) गई और दो अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं. कश्‍मीर के आईजी विजय कुमार ने कहा है इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा है. Also Read - दिग्‍विजय सिंह का ऑडियो वायरल, कांग्रेस सत्‍ता में लौटी तो धारा-370 पर दोबारा विचार करेगी, BJP ने हमला बोला

पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने सोपोर के आरामपोरा के नाका पर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पर हमला किया. इस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्‍कर तैयबा का का हाथ है.

Jammu and Kashmir: Terrorists attack a joint team of police and CRPF at naka in Arampora, Sopore. Details awaited

— ANI (@ANI) June 12, 2021