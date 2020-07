श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और जैश-ए-मोहम्मद के दो आतंकवादियों के बीच सोमवार सुबह से हुई मुठभेड़ में दोनों आतंकवादी मारे जा चुके हैं. वहीं, 11-12 जुलाई की रात को सोपोर में हुई एक अन्‍य मुठभेड़ में मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 3 आतंकवादी मारे गए. Also Read - जम्मू-कश्मीऱ: अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, इलाके में शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन

जम्मू-कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा, अनंतनाग में जारी मुठभेड़ में दोनों आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया है. वे जैश-ए-मोहम्मद के थे. प्रारंभिक पहचान के अनुसार, एक स्थानीय आतंकवादी था और एक पाकिस्तानी था. हथियार और गोला-बारूद भी बरामद हुआ है. Also Read - Jammu and Kashmir Latest news: कश्मीर के बारामूला में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में दो पाकिस्तानी समेत तीन आतंकवादी ढेर

Both terrorists neutralised in the ongoing encounter at Anantnag. They belonged to Jaish-e-Mohammed. As per preliminary identification, one was local terrorists and one was Pakistani. Arms and Ammunition also recovered Operation over: Dilbag Singh, J&K DGP (File Pic) pic.twitter.com/yb0dTtaGnq Also Read - पर्यटकों के लिए खुशखबरी, इस दिन से देख सकेंगे जम्मू-कश्मीर की हसीन वादियां, दिशानिर्देश जारी

— ANI (@ANI) July 13, 2020