नई दिल्‍ली: जम्‍मू-कश्‍मीर में आज आतंकियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टीम पर अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में हमला कर दिया, जिसमें एक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गया. आतंकियों की फायरिंग की चपेट में आए एक बच्‍चे की भी मौत हो गई. आतंकवादियों और सुरक्षाबलों की बीच फायरिंग चल रही है. वहीं, पुलावामा जिले के अवंतीपोरा के त्राल इलाके में गुरुवार रात से चल रही मुठभेड़ में सुरक्षबलों ने आज दोपहर तक तीन आतंकवादियों को मार गिराया है. Also Read - Video: जम्मू-कश्मीर में एनकाउंटर, सुरक्षाबलों ने मार गिराया एक आतंकी

सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया और आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है. दरअसल अनंतनाग के बिजबेहरा में हाईवे की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की पार्टी तैनात की गई थी. इस पार्टी पर आतंकियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी. इसके बाद घायल सीआरपीएफ ने दम तोड़ द‍िया. Also Read - Jammu & Kashmir: सोपोर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, दो आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

पुलवामा जिले के त्राल में तीन आतंकी ढेेेर

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ रात भर चली मुठभेड़ के बाद त्राल में तीन आतंकवादी मारे गए हैं. आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद गुरुवार को सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर जिले के त्राल के चीवा उलार इलाके में घेराबंदी एवं तलाश अभियान शुरू किया था.मारे गए आतंकवादी की पहचान और वह किस संगठन से जुड़ा हुआ था, इसकी जानकारी अभी जुटाई जा रही है.

