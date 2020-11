BSF Sub-Inspector Rakesh Doval succumbs to injuries sustained during a ceasefire violation by Pakistan in Baramulla district of Jammu and Kashmir: पाकिस्‍तानी सेना म्‍मू-कश्‍मीर के में लगातार युद्ध विराम का उल्‍लंघन कर रही है. पाकिस्‍तानी सुरक्षाबल जहां एक ओर सीजफायर वॉयलेशन कर रहे हैं, वहीं, आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए कवर फायरिंग कर रहे हैं. पाकिस्‍तानी आर्मी ने एलओसी पर आज शुक्रवार को कई जगह फायरिंग की है, जिसमें बीएसएफ सब-इंस्‍पेक्‍टर (BSF Sub-Inspector) राकेश डोभाल घायल हो गए और बाद में उन्‍होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, वहीं, कमलकोट सेक्टर में पा‍किस्‍तानी फायरिंग में एक नागरिक की भी मौत हो गई है. Also Read - ट्विटर ने लेह को लद्दाख की जगह इस राज्य का बताया हिस्सा, भारत सरकार ने जारी किया नोटिस

शहीद बीएसएफ सब-इंस्‍पेक्‍टर (BSF Sub-Inspector) राकेश डोभाल उत्तराखंड के ऋषिकेश जिले के गंगा नगर के निवासी थे. बीएसएफ ने बताया कि पाकिस्‍तानी फायरिंग लगातार जारी है. पाकिस्तान ने पुंछ जिले के सवजियान में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है. भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई कर रही है.

इससे पहले 7- 8 नवंबर की मध्यरात्रि माछिल सेक्टर में घुसपैठ का असफल प्रयास किया गया था, जिसमें तीन आतंकवादी मारे गए थे. इस ऑपरेशन अभियान में सेना के एक कैप्टन और बीएसएफ के एक जवान सहित तीन सैनिक शहीद हो गए थे.

पाकिस्तान ने एलओसी पर संघर्षविराम का उल्लंघन किया, एक नागरिक की मौत

पाकिस्तानी सैनिकों ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के कमलकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया जिससे एक नागरिक की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया. पाकिस्तानी सैनिकों ने मोर्टार दागे और अन्य हथियारों से गोलाबारी की. घायल नागरिक को अस्पताल भेजा गया है. उरी के कमलकोट सेक्टर के अलावा दो अन्य स्थानों से भी संघर्ष विराम के उल्लंघन की सूचना है. इन स्थानों में बांदीपोरा जिले के गुरेज़ सेक्टर में इज़मर्ग और कुपवाड़ा जिले में केरन सेक्टर शामिल हैं.

On 13 Nov 2020 at 1315 hrs, SI Rakesh Doval of BSF Arty Regiment deployed along LoC in Baramulla, Kashmir laid down his life in line of duty while Pak forces resorted to Cease Fire Violation. DG BSF & all ranks of BSF salute his supreme sacrifice in service of nation.#JaiHind pic.twitter.com/oD981bfSeD

— BSF (@BSF_India) November 13, 2020