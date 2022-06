Baramulla, J&K, Kashmir, jammu & Kashmir, terrorist: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आज शनिवार को आतंकवादी संगठन लश्कर- ए-तैयबा में हाल ही में शामिल हुए दो युवकों को गिरफ्तार करके स्थानीय नेताओं और कश्मीरी अल्पसंख्यक समुदाय पर होने वाले हमले को रोकने में बड़ी कामयाबी पाई है. बारामूला पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है. ये दोनों कश्मीरी युवक आतंकी आका हाफिज सईद के संगठन लश्कर- ए-तैयबा में शामिल हुए थे. बता दें कि आज ही श्रीनगर-बारामूला हाईवे पर पहले भी संदिग्ध वस्तु मिली थी.Also Read - जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू के बीच हुई पत्थरबाजी, हालात काबू में करने के लिए बुलाई गई सेना की टीम | Watch Video

जम्मू-कश्मीर के बारामूला के एसएसपी रईस एम भट ने बताया हाल ही में लश्कर में शामिल हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है. उनके पास से 2 पिस्टल, 18 जिंदा राउंड, 3 मैगजीन पिस्टल बरामद हुई है. Also Read - Jammu-Kashmir: भद्रवाह में भड़काऊ नफरत भरे बयान के बाद तनाव, इंटरनेट बंद-लगाया गया कर्फ्यू

J&K | Two youths who had recently joined LeT have been arrested. 2 pistols, 18 live rounds, 3 magazine pistols recovered from them: Rayees M Bhat, SSP, Baramulla, J&K

Suspicious object was found on Srinagar-Baramulla highway, earlier. pic.twitter.com/jpN47WfPSm

— ANI (@ANI) June 11, 2022