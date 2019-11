नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि और ड्रेस कोड जैसी पाबंदियों के विरोध में सैकड़ों छात्रों ने सोमवार को विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रहे छात्र अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन गेटों पर अवरोधक लगा दिए गए हैं. उपराष्ट्रपति वेकैंया नायडू इस स्थान पर दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे.

छात्र संस्थान में फीस वृद्धि, आने-जाने के समय पर पाबंदी और ड्रेस कोड पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. दिल्ली यातायात पुलिस ने सोमवार को ट्वीट किया, ‘‘प्रदर्शन के कारण बाबा गंगनाथ मार्ग से जेएनयू तक यातायात में बाधा.’’ उसने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘‘नेल्सन मंडेला मार्ग पर प्रदर्शन के कारण पीएस वसंत विहार से पीएस वसंत कुंज तक यातायात बाधित. कृपया यहां से यात्रा करने से बचें.’’

