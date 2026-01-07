By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
JNU में एडमिशन लेने से पहले जान लें, हॉस्टल में रहने के लिए कितनी देनी होती है फीस? सच में हिसाब जानकर नहीं होगा यकीन
JNU Hostel Admission: भारत की मशहूर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अक्सर चर्चा में रहती है. लेकिन क्या आप जानते हैं यहां हॉस्टल में रहने के लिए छात्रों को कितना रुपया खर्च करना पड़ता है? आइए जानते हैं, हैरान कर देने वाले आंकड़े...
दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देश की उन विश्वविद्यालयों में से एक है, जहां से देश के कई नामी लोग पढ़कर निकले हैं और देश में अपना योगदान दे रहे हैं. हालांकि, ये यूनिवर्सिटी आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है, इसकी वजह यहां स्टूडेंट्स द्वारा होने वाला विरोध प्रदर्शन है. लेकिन अक्सर लोगों का सवाल रहता है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में रहने के लिए स्टूडेंट्स को कितने पैसे देने होते हैं? यानी कि यहां पढ़ने के साथ-साथ रहने के लिए हॉस्टल में कितना खर्च करना पड़ता है? अगर आप भी JNU में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए काफी जरूरी है.
कितने का मिलता है हॉस्टल? जानिए एडमिशन के तुरंत बाद मिलेगा कमरा
JNU जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ना हर किसी का सपना होता है. यहां की एडूकेशन क्वालिटी काफी अच्छी मानी जाती है. लेकिन पढ़ाई के साथ यहां काहॉस्टल फैसिलिटी भी काफी अच्छी और सस्ती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यहां- हॉस्टल एडमिशन फीस- ₹5.00, हॉस्टल सिक्योरिटी – ₹50.00, मेस सिक्योरिटी (रिफंडेबल) – ₹750.00, मेस एडवांस (एडजेस्टेबल है कम-ज्यादा हो सकता है) – ₹750.00, न्यूजपेपर (सालाना) – ₹15.00 और क्रॉकरी, बर्तन आदि जैसी चीजों का फीस तकरीबन – ₹50.00 हैं. इसी के साथ यह भी जान लीजिए की यहां, एडमिशन लेते ही हॉस्टल नहीं मिलता है. आमतौर पर इसमें एक से दो महीने तक लग सकते हैं. बता दें कि जेएनयू में कुल 18 हॉस्टल हैं, जहां हजारों की सख्या में छात्र रहते हैं.
बेड के हिसाब से रूम का किराया
इसी के साथ ये भी जान लीजिए कि यहां रूम का किराया अलग-अलग है. यानी कि अगर आर सिंगल सीटेड रूम लेते हैं, तो आपको ₹240.00 देने होंगे. वहीं, जिन छात्रों के पास MCM स्कॉलरशिप हैं, उनको फीस में थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती है, जिसमें उन्हें सिर्फ ₹180 रुपये चार्ज किया जाता है.
वहीं, बाक करें डबल सीटेड रूम की तो इसका किराया सस्ता सिंगल के मुकाबले काफी सस्ता होता है. यहां रहने के लिए लगभग ₹120 रुपये चार्ज देना होता है, वहीं, जिन छात्रों के पास स्कॉलरशिप होता हैं, उन्हें सिर्फ ₹90 रुपये की देने होते हैं.
खाने का क्या है हिसाब?
अब आते हैं खाने-पीने पर होने वाले खर्चों पर. पढ़ाई के साथ जैसे रहना सस्ता है, खाने का भी हिसाब कुछ ऐसा ही है. रिपोर्ट्स बताते हैं कि यहां मेस चर्ज काफी कम है. यहां अगर आप एक महीने तक दो वक्त का खाना लेते हैं, तो आपको लगभग तीन से चार हजार तक का खर्च आएगा. इसी के साथ यह भी जान लें कि यहां मेस के लिए ₹750 रुपये एडवांस के तौर पर दिए जाते हैं. यहां हर महीने के हिसाब से अपने खाने का बिल देना होता है.
