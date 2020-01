नई दिल्ली: जेएनयू में नकाबपोश लोगों के हमले के खिलाफ गुरुवार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों को राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च करने का प्रयास करते समय पुलिस ने रोक दिया और बाद में हिरासत में ले लिया. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय केे कैंपस में 5 जनवरी को हुई हिंसा के बाद कुलपति को हटाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च के दौरान पुलिस लाठीचार्ज से कुछ प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए.

पुलिस ने जनपथ पर यातायात रोकने का प्रयास करते हुए भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज भी किया. पुलिस ने लाउडस्पीकरों से भीड़ से शांति बरकरार रखने की भी अपील की. जेएनयू कैंपस में हुई हिंसा के बाद कुलपति को हटाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों को चोटें आईं हैं.

Delhi: A protester injured during march towards Rashtrapati Bhavan demanding removal of the Jawaharlal Nehru University’s Vice Chancellor following Jan 5 violence in the campus pic.twitter.com/wdoq71M4Nv — ANI (@ANI) January 9, 2020

बता दें कक छात्रों के राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ने का प्रयास करने से पहले, जेएनयू छात्र संघ और जेएनयू शिक्षक संघ ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात कर कुलपति एम जगदीश कुमार को पद से हटाने की भी मांग की है.

#WATCH Delhi Police remove women protesters while they were marching towards Rashtrapati Bhavan. Students are demanding removal of the Jawaharlal Nehru University’s Vice Chancellor following Jan 5 violence in the campus. pic.twitter.com/HzT2AjkZF5 — ANI (@ANI) January 9, 2020

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. वे कैंपस में 5 जनवरी को हुई हिंसा के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाने की मांग करते हुए राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च कर रहे थे.

स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर आरएस कृष्णिया और दो डीसीपी नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में सुरक्षा उपायों का जायजा लिया और उत्‍तर-दक्षिण ब्लॉकों के पास सुरक्षा कर्मियों की एहतियाती तैनाती की गई, क्योंकि जेएनयू के छात्र राहास्त्रपति भवन की ओर मार्च कर रहे थे.

Delhi: Police detain protesters near Ambedkar Bhawan. They were marching towards Rashtrapati Bhavan demanding removal of the Jawaharlal Nehru University’s Vice Chancellor following Jan 5 violence in the campus. https://t.co/9T6ruAZnf6 pic.twitter.com/mCMtGwi9Zl — ANI (@ANI) January 9, 2020

कुलपति को हटाने पर कोई समझौता नहीं : जेएनयूएसयू अध्यक्ष

जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आइशी घोष ने गुरुवार को कहा कि जब तक विश्वविद्यालय के कुलपति (वीसी) एम जगदीश कुमार को हटाया नहीं जाता तब तक छात्र और संकाय नरम नहीं पड़ेंगे. मानव संसाधन विकास (एचआरडी) अधिकारियों से मुलाकात के बाद उन्होंने यह टिप्पणी की.

एचआरडी मंत्रालय से कोई समझौता नहीं

घोष ने कहा कि उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कुलपति को हटाने का अनुरोध किया है जिस पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में शुक्रवार को बातचीत होगी. उन्होंने कहा, वीसी को हटाने के मुद्दे पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कोई समझौता नहीं होगा। वह अब भी यही सोच रहा है कि वीसी को हटाया जाना चाहिए या नहीं.